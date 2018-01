Beerton kantelt, straat urenlang lokaal afgesloten

Haacht - In de Lipsestraat in Tildonk (Haacht) is dinsdagmiddag een beerton gekanteld. Er raakte niemand gewond maar door de takeling was de straat wel urenlang lokaal afgesloten.

Wat er precies gebeurd is, kon de politie van de zone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen dinsdagmiddag niet zeggen.

Omstreeks het middaguur kantelde de beerton die getrokken werd door een tractor van een Tildonks bedrijf dat onder andere sceptische putten ledigt. Door de verplaatsing van de inhoud van de citerne kon het gevaarte niet meteen rechtgetrokken worden. Nadat een deel van de lading beer in een vrachtwagen was overgepompt lukte het wel en werd de ton rechtgezet. Tijdens dat maoeuvre kwam er wel wat mest op de rijweg terecht. Dat goedje werd voor vertrek opnieuw opgezogen.

Uit de eerste vaststellingen ter plaatse blijkt dat de beerton beschadigd is, het onderstel is intact. Na het schoonmaken van de weg werd de Lipsestraat omstreeks 15.30 uur opnieuw opengesteld voor het verkeer.