Koperdief sterft door elektrocutie na inbraak in elektriciteitscabine

Sint-Niklaas - In Sint-Niklaas is een 38-jarige man in de nacht van woensdag op donderdag om het leven gekomen in een elektriciteitscabine. Dat meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De man probeerde met een medeverdachte koper te stelen en werd vermoedelijk geëlektrocuteerd.

Het incident gebeurde rond 3.30 uur in een hoogspanningscabine in de Heistraat. “Twee mannen, respectievelijk 38 en 54 jaar oud, met de Poolse nationaliteit en zonder gekende verblijfplaats, hebben gepoogd om koper te stelen uit een elektriciteitscabine in Sint-Niklaas. Hierbij is de 38-jarige man overleden”, zegt het parket. Er is een wetsgeneesheer aangesteld om de oorzaak van het overlijden van de verdachte te achterhalen. Vermoedelijk werd de man geëlektrocuteerd.



De andere verdachte raakte niet gewond. Hij wordt donderdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.