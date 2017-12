Heist-op-den-Berg - In Pijpelheide (Heist-op-den-Berg) leek het zondag alsof er snelheidsduivels tegen 188 kilometer per uur door de bebouwde kom raasden. Al bleek dat gelukkig niet écht het geval. Een snelheidsindicatiebord was het noorden even kwijt en gaf aan dat iedereen die er passeerde tegen 188 kilometer per uur reed. Meer dan één verbaasde automobilist ging in de remmen bij het passeren van het oplichtende bord.

Wat er aan de oorzaak lag van het defect, is onbekend. De politie van de lokale politiezone Heist bracht de verkeersdienst op de hoogte na een melding via deze krant. Nog in de loop van zondagmiddag werd het snelheidsindicatiebord uitgeschakeld in afwachting van een definitieve herstelling.

"We hebben een dertigtal van zulke borden in gebruik op ons grondgebied. Het gebeurt wel meer dat er eentje tijdelijk uitvalt door een softwareprobleem of iets dergelijks, maar dat is meestal snel opgelost. Met de sneeuw zijn er ook een paar uitgevallen die op zonne-energie bevoorraad worden", duidt schepen van Mobiliteit David Geerts (sp.a).

Iemand die de voorbije uren gepasseerd is in Pijpelheide, moet geen schrik hebben dat hij geflitst is tegen 188 kilometer per uur. "Flitsen doen zulke borden uiteraard niet. We gebruiken ze wel om een snelheidsremmend effect te krijgen. We krijgen via de borden ook veel data die aangeven of er extra maatregelen nodig zijn. Zo wordt op basis van de gegevens soms beslist om een flitscontrole te organiseren", aldus de schepen nog.

Volgens omwonenden wordt er vaak te snel gereden in de Schrieksesteenweg. "Misschien is het niet slecht dat er een paar automobilisten eens goed verschoten zijn. Want op dit lange rechte stuk baan wordt vaak te hard gereden", klinkt het.