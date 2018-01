Woning in lichterlaaie na blikseminslag: bewoonster kan samen met haar twee katten net op tijd ontkomen

De Haan / Bredene - Een blikseminslag heeft donderdagavond een woning in De Haan volledig vernield. De bewoonster bleef ongedeerd.

De bliksem sloeg rond 19.15uur genadeloos toe in een woning in de Duiveketestraat op de grens met Bredene. Het was op dat moment ook hevig aan het regenen en donderen aan de kust.

De 60-jarige bewoonster had een luide knal gehoord, en kon tijdig met haar twee katten het huis verlaten. Buiten kon ze enkel toezien hoe haar woning in lichterlaaie stond. In het dak waren hoge vlammen zichtbaar.

Drie brandweerposten kwamen ter plaatse om de uitslaande brand te blussen: Oostende, De Haan, en Blankenberge. De lokale politie Bredene-De Haan zette de straat af. De brandweer moest lange tijd blussen.

De woning is grotendeels vernield en onbewoonbaar. De bewoonster werd opgevangen door familie. Ze bleef ongedeerd.