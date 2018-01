Emotioneel afscheid van verongelukte Julie (21)

Oostende - Vrienden en familie hebben zaterdagmorgen in de Sint-Jankerk in Oostende afscheid genomen van Julie Daivier (21). Het werd een plechtigheid vol verdriet, getuigenissen en mooie herinneringen. “We zullen haar glimlach nooit vergeten”.

Julie kwam vorige week donderdag om het leven bij een ongeval op het kruispunt Oprit, Gistelsesteenweg, Zilverlaan. Ze werd er bij het oversteken met de fiets gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder, die achteraf een positieve ademtest aflegde, had haar bij mistig weer niet opgemerkt. Julie werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze een dag later overleed.

De verslagenheid bij familie en vrienden was voelbaar in de ganse Sint-Jankerk. Halfbroer Alexander had een tekening gemaakt die voor altijd bij zijn zus zou liggen, vertelde pastoor Henk Gevaert. Papa Luc Daivier zat er ontroostbaar bij. Zijn goede vriend Bjorn vertelde over de laatste momenten.

“Je had net een sms gekregen van Julie. Je las hem luidop, fier. ‘Papa, ik heb al gegeten. Jouw eten zit in de oven’”, las Bjorn voor. Het zouden haar laatste woorden zijn. “Niet veel later kreeg je een nieuwe sms. Dat er politie voor de deur stond. Julie had een ongeval gehad”.

De woorden kregen de kerk muisstil. Verdriet en ongeloof namen de bovenhand. Ook tijdens de vele getuigenissen. “Ik heb je 3,5 jaar geleden leren kennen. Onze band werd snel heel sterk. Je was een vriendin die 24 op 24, 7 op 7 klaar stond voor mij. Ik kan het nog altijd niet geloven. Het is niet eerlijk. Ik trek mij op aan leuke herinneringen. Je was meer dan mijn beste vriendin, je was mijn zus”, zei Maithe. “Ik zal je missen”, vulde Zoë aan. “Ik draag je voor altijd in het diepste van mijn hart”.

Neef Gilles sprak over de eeuwige glimlach van Julie. “Als we samen waren was het altijd superplezant. Iedereen kende je als lachende Julie. Je kon iedereen aan het lachen brengen. Samen konden we uren lachen. Dankjewel voor alle leuke, mooie momenten”.

Pastoor Henk Gevaert vertelde over de gesprekken die hij had met de ouders en Ruben, het lief van Julie. “Ik zag Ruben op de plaats van het ongeval. Donderdag breng ik verse bloemen, zei hij, precies een week na het ongeval. Zo wordt dit een plek om nooit te vergeten”.

Julie had toerisme gestudeerd en werkte in Hotel Ter Streep in de Leopold II-laan. “We zijn er in september samen gestart. Je evolueerde heel snel van schoolverlater tot volwassen vrouw met sterke persoonlijkheid”, vertelde collega Sara. “Als de klanten hadden kennisgemaakt met je aan de receptie was hun verblijf al geslaagd. Je was altijd zo begaan met de mensen rondom je”.

In februari zou Julie aan de slag gaan bij Tui. “Je had plannen en was ambitieus. Ik ben er zeker van dat je reizen zou verkopen als zoete broodjes. Je zou ook nog talen studeren en reizen. Je laatste reis is echter veel te vroeg gemaakt”.