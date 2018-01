Dronken bestuurder knalt tegen gevel

Gistel / Koekelare - In de Provincieweg in Moere gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwaar verkeersongeval. Een wagen belandde er in de gevel van een gebouw.

Het ongeval gebeurde rond 3.35uur. Een 27-jarige man uit Koekelare verloor ter hoogte van huisnummer 98 om nog ongekende reden de controle over het stuur van zijn wagen.

Hij reed tegen een boom, knalde op een geparkeerde wagen, en kwam tot stilstand tegen de gevel van een gebouw dat dienst doet als loods van kermisattracties. De bestuurder werd gewond overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout.

De Koekelarenaar reed onder invloed van alcohol en legde een positieve ademtest af. Hij is zijn rijbewijs vijftien dagen kwijt. Zijn auto en de geparkeerde wagen waren niet meer rijvaardig en moesten getakeld worden.