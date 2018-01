VIDEO. Wagen duikt gracht in aan afrit autosnelweg

Gistel - Op de autosnelweg E40/A18 gebeurde maandagmorgen een spectaculair ongeval. Een wagen belandde ter hoogte van de afrit in Gistel in de gracht. Het is niet de eerste maal dat het misloopt aan de bocht van de afrit.

Het ongeval gebeurde rond 10.40uur. Een jonge bestuurster nam de afrit Gistel, maar schatte de bocht vermoedelijk verkeerd in. De wagen boorde zich door het struikgewas en kwam meters lager in de gracht terecht.

Motards van de federale wegpolitie en de brandweerposten van Gistel, Leke, en Nieuwpoort kwamen ter plaatse. Het is niet de eerste maal dat een wagen uit de bocht vliegt aan de afrit in Gistel.

“De afgelopen maanden zijn we hier vijfmaal moeten uitrukken. Ook in het verleden was dat al meermaals het geval. Onaangepaste snelheid, watergladheid, of een te scherpe bocht? Geen idee, wij stellen alleen vast. Misschien moeten de bevoegde instanties dit verkeerspunt eens herbekijken”, zegt een hulpverlener.

De jonge vrouw kon zichzelf uit het wrak bevrijden. Ze werd diep onder de indruk en met pijn in de borst afgevoerd naar het ziekenhuis.