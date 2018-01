Bestuurder belandt door dichte mist in kanaal, alerte trucker redt zijn leven

Oostende - Een man is donderdagochtend met zijn auto in het kanaal Oostende-Brugge beland. Hij kwam er met de schrik van af, maar werd met lichte onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval gebeurde rond 7.30 uur. De man, een werknemer van DAB Vloot, reed met zijn Nissan Quashqai langs de Vaartdijk Noord. Door de dichte mist was het zicht bijna tot nul herleid. In de buurt van de Plassendalebrug ging het mis: de man ging in een bocht van de Bargestraat rechtdoor en reed vanop de kade het water in.

De man kon op eigen kracht uit zijn wagen ontsnappen, maar vond in eerste instantie de trap langs de kademuur niet. Hij kreeg echter onmiddellijk hulp van een vrachtwagenchauffeur die daar toevallig passeerde en het ongeval had zien gebeuren. De man kon hem met startkabels van zijn truck uit het water trekken.

De hulpdiensten, waaronder het duikersteam van de brandweer en de takeldienst, waren snel ter plaatse. Ze hadden alle moeite om het voertuig uit het water te hijsen. Dat lukte niet in één keer, onder meer omdat de wagen een vijftiental meter van de kade lag op een diepte van zes meter.

De bestuurde rvan de Nissan werd ter controle naar het ziekenhuis afgevoerd, maar kon het in de loop van de dag verlaten.