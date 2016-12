Vermiste bejaarde (86) dood teruggevonden op het kerkhof

Brakel - Een 86-jarige bewoonster van woonzorgcentrum Sint-Franciscus in Opbrakel is vrijdagmiddag dood aangetroffen op het kerkhof van Brakel. De politie van Brakel en de cel Vermiste personen van de federale politie waren de hele ochtend naar de vrouw op zoek geweest. Ze had in de nacht van donderdag op vrijdag ongemerkt het rusthuis verlaten. Slechts gekleed in een pyjama.

Onmiddellijk nadat het personeel van het rusthuis vrijdagochtend had vastgesteld dat een van de bewoners verdwenen was, werd groot alarm geslagen gezien de vriestemperaturen buiten.

“Op de beelden van de beveiligingscamera’s van het woonzorgcentrum is de zien dat de vrouw om 2 uur ‘s nachts het gebouw verliet”, zegt Remue van de cel Vermiste Personen.

“De politie van de zone Brakel en de zone Vlaamse Ardennen begonnen onmiddellijk een grote zoekactie die gecoördineerd werd door Alain Remue en zijn team. Ook de federale reserve werd opgeroepen om bussen en velden uit te kammen. Ze krijgen daarbij de steun van een politiehelikopter met warmtecamera.

Iets na twee uur vrijdagmiddag kwam het droevige nieuws dat het lichaam van de vrouw gevonden werd. Ze was helaas al overleden, zo bevestigt ons Alain Remue van de cel vermiste personen.