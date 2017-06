Oorverdovende knal van granaat wekt slapende omwonenden - UPDATE

Brakel - Zondag werden de bewoners van de Wielendaalstraat om 3.45 uur uit hun slaap gehaald door een oorverdovende knal. Achteraf bleek dat de knal afkomstig was van een granaat.

Twee auto's en heel wat gevels en ramen deelden in de brokken. Alle ruiten van de wagen van Bakkerij Koen & Nathalie sneuvelden. DOVO werd opgeroepen om de vaststellingen te doen.

Eerder deze week ontploften al granaten in fietsenwinkel Best Bikes in Steenhuize en Eurotuin in Ophasselt. Dat onderzoek loopt nog altijd. Het zal geen toeval zijn dat de granaat in de Wielendaalstraat ontplofte voor de woning van de eigenaar van Best Bikes in Steenhuize.