Hoe verloopt de loting Jeugdcup Het Nieuwsblad?

De Loting van de 45ste Jeugdcup het Nieuwsblad is gepland op vrijdag 23 december aanstaande omstreeks 20 uur op de terreinen van KSK St-Niklaas. Vertegenwoordigers van de provinciale afdelingen van het VFV, de Nieuwsbladdirectie en tal van prominenten houden dan een oogje in het zeil. Hoe verloop de loting ?

“In de meeste reeksen hebben we nog 16 of 8 ploegen over” klinkt het binnen het organisatiecomité. “De namen van de ploegen die zich kwalificeerden uit de voorrondes zijn terug te vinden op de speelroosters onder de titel “Naar de loting”

Voor elke clubnaam staat een cijfer. Dit cijfer is het belangrijkste in de loting. “Het is het nummer waarop geloot wordt. In elke reeks met evenveel ploegen is de loting dus gelijklopend. Als uit de loting 2 – 14 komt dan wil dat zeggen dat de club waar nummer 2 voorstaat zal spelen tegen de club waar nummer 14 voorstaat.

Modaliteiten

Reeksen met 16 ploegen : eerst trekking van de thuisploegen, daarna trekking van de bezoekende ploegen

Opm. reeksen met 15 ploegen : idem met 1 plaats vrij // reeksen met 14 ploegen : idem met 2 plaatsen vrij. Vrij tegen vrij kan niet. Kolom bezoekers zakt 1 plaats. Laatst gelote ploeg komt dan bovenaan rechts in tabel.

Reeksen met 8 ploegen : eerst trekking van de thuisploegen, daarna trekking van de bezoekende ploegen

Opm. reeksen met 7 ploegen : idem met 1 plaats vrij

Reeksen met 6 ploegen : geen loting.