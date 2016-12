Strafschoppen brengen Daknam A (U15) naar achtste finale

Thuisploeg Poesele stond er iets voor aanvang van de wedstrijd het best voor. Zij verdedigden, nu de examens eindelijk achter de rug zijn, een 3-5 voorsprong uit de heenwedstrijd. Trainer Ronny Sergeant stuurde zijn mannen met een duidelijk boodschap het kunstgras op: snel op voorsprong komen. Een vraag waar de vinnige Quinten Blanchaert van op links gretig op inging. Hij rolde de bezoekende verdediging al snel op en bracht Poesele 1-0 voor.

Het zachte regentje had ogenschijnlijk meer effect op de bezoekers dan op de thuisploeg. Daknam, volledig in het paars gehuld, knokte zich in de partij en ging hoger acteren, met enkele goede kansen tot gevolg. Enkel de doelpaal en een goed keepende thuisportier Jens Martens konden de voorsprong behouden. Toch werd het 1-1 toen Lander Dhooge met een knap schot de thuisgoallie verschalkte.

Buitenspel

Nog voor de rust kwam de thuisploeg opnieuw op voorsprong en niet toevallig weer over links. Dit keer was het Korben Van Wonterghem die de weg naar doel vond, maar weer hield Poesele het niet vast. Vlak voor de rust scoorde Tycho De Bock de 2-2 al moet gezegd dat de knaap van uit buitenspelpositie mocht oprukken. Gedane zaken nemen echter geen keer en de bordjes stonden gelijk bij de rust.

Poesele kwam veel te slap uit de kleedkamer en keek even later tegen een 2-5 achterstand aan al moeten we eerlijkheidshalve toegeven dat De Bock nog een keer vanuit buitenspel – dit keer veel nipter dan de eerste keer – mocht scoren. Poesele ging in de slotminuten voluit op zoek naar het doelpunt dat penalty’s moest opleveren. Na drie stevige reddingen van Daknamdoelman Kasper Impens schoot Blanchaert het doelpunt van de hoop dat toch tegen de netten. Daknamtrainer Cris Smet had het even niet meer en beschuldigde de ref van dienst van overspelen. In de strafschoppenreeks haalde Daknam zij gram en verstomde de kritiek van de bezoekende trainer... Bert De Meyer mocht de beslissing tegen de touwen jagen en werd meteen even de held van de avond.

Ploegen

FC Poesele : Jens Martens, Nicolas Van Vlaanderen, Kim De Mester, Emiel De Muynck, Maarten Tellen, Senne De Meyer, Korben Van Wonterghem, Quinten Blachaert, Ronny Sergeant, Cedric Gillis, Sam Uytterhaeghe, Jens Cnudde en Jelle De Boever

FC Daknam A : Kasper Impens, Arne Smet, Jitse Broos, Younes Ayad, Kyle Dekimpe, Bert De Meyer, Tycho De Bock, Jarko Van Teemsche, Mouhamed Zohri, Lander Dhooge, Eray Dogan, Runar De Bruyne, Marouane Maudachi en Milan Impens