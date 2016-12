Elene Grotenberge (U15) stunt tegen Sint-Kruis-Winkel

Zottegem - Voor de terugwedstrijd van de zestiende finale van de Jeugdcup Het Nieuwsblad stond de bezoekende ploeg St-Kruis Winkel er voor aanvang van de wedstrijd iets beter voor na een 2-1 winst uit de heenwedstrijd . De jongens van Eendracht Elene Grotenberge keken toch wel met stress naar deze wedstrijd uit. Niet te verwonderen als je de statistieken van St-Kruis-Winkel analyseerde na hun eerste ronde : 0 wedstrijden verloren, 132 doelpunten gescoord en slechts 12 doelpunten moeten incasseren.

EEG-trainer Vincent De Leenheer kon ditmaal wel rekenen op zijn volledige kern en stuurde zijn manschappen het veld op met een duidelijke boodschap: grinta tonen en vechten voor mekaar. De wedstrijd kon voor EEG niet beter beginnen, in de aanvangsfase werd bijna elk duel gewonnen en elke tweede bal was voor ons. Na 2’ was het onze spits Matiss die met een ideale loopbeweging de bal kreeg toegespeeld aan de zijlijn, hij zag enkele medespelers voor doel opduiken, maar zijn voorzet veranderde door de wind verraderlijk in een schot op doel. De doelman van St-Kruis-winkel had dit niet direct door en was te laat om de bal nog uit zijn doel te ranselen, de 1- 0 was een feit. EEG geloofde erin en bleef streven naar dat tweede doelpuntje, moesten er niet lang op wachten want alweer Matiss Doniks kon er met een schot net buiten de grote rechthoek 2 -0 van maken. EEG op rozen. Maar EEG bleef pressing voeren, waardoor Kruis-Winkel nooit hun favoriete spel konden hanteren en het was Jens Van De Velde die er op een mooie doorsteekpas van Tijn Cromphout overhoeks 3 -0 van maakte en dit allemaal in de eerste 20’.

Er zijn zo van die dagen

Bij de 3-0 keek trainer naar zijn délégé en zei “ er zijn zo van die dagen” dat alles meezit, hopelijk bleef het duren voor onze jongens vandaag. Het tweede kwartje liet EEG het tempo wat zakken en was het vooral gebikkel op het middenveld waar geen van beide ploegen als winnaar uitkwamen , maar gezien de stand was dit een ideaal scenario voor EEG. Dus floot scheidsrechter Frans De Vleesschauwer rust met een 3 -0 op het scorebord. EEG virtueel naar de volgende ronde .

Tijdens rust sprak trainer Vincent De Leenheer zijn manschappen nog eens aan en zei dat wedstrijd nog moest beginnen, ook ik dacht dat St-Kruis-Winkel nog iets in petto had met toch wel enkele indrukwekkende spelers in de rangen. Maar de aanhef van de tweede helft was alweer voor EEG, St-kruis-Winkel begon te slap, ons niet gelaten natuurlijk zo bleven we de dominante ploeg en kreeg Sint-Kruis-Winkel niet de kans om zich terug in de wedstrijd te knokken. Het was zelfs EEG die de 4-0 wist te scoren op een door iedereen verloren gewaande voorzet, maar dit was zonder Senna Matthijs gerekend die er wel nog in geloofde, de bal nog binnenhield en Matiss Doniks zijn derde doelpunt van de dag op een presenteer blaadje aanbood. Nu was het verdict toch wel gevallen met nog 20’ te spelen, Sint-Kruis-Winkel moest al 3x scoren om nog door te stoten en onze ploeg speelde vandaag op een hoog niveau. En zo liep deze wedstrijd naar zijn einde maar nieuwkomer Jochen Maras wou en zou zijn doelpuntje meepikken en dit gebeurde ook toen hij zich op zijn rechterflank in balbezit knokte , meters maakte en oog in oog met de doelman beheerst overhoeks scoorde.

Klinkende overwinning

En zo eindigde deze wedstrijd op een “onverhoopt” klinkende overwinning voor EEG ! Reikhalzend kijken we uit naar de loting op vrijdag 23 december want de ploeg heeft toch wel een doel gemaakt van deze jeugdcup na winst vorig jaar in U13 ZUIL1 willen ze voor de tweede jaar op rij de finale halen . Wat is er mooier dan om na de wedstrijd met de sympathieke begeleiding van de tegenstrever de wedstrijd eens te analyseren. Allen hadden we dezelfde wedstrijd gezien, een héél gretig EEG vandaag en Sint-Kruis-Winkel die zijn weinige momenten niet had gegrepen zodat EEG verdiend naar de volgende ronde gaat.

En jaaa “er zijn zo van die dagen “ en ditmaal was het voor de thuisploeg

( verslag Christophe Vastesaeger )