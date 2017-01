Trefzekerder Haasdonk (U17) naar 1/8 finales Jeugdcup Het Nieuwsblad

Toch was het verschil minder groot dan de cijfers laten vermoeden. Wachtebeke streed goed mee maar liet de opgelegde kansen teveel onbenut. Thuisploeg Haasdonk deed dit niet en scoorde vlot zijn kansen. Samuel Colleman nette zelfs drie keer en werd zo topschutter in deze partij.

Haasdonk begon het best aan de terugwedstrijd, maar zag de bezoekers gaande weg beter in de wedstrijd komen. Binnen het eerste quarter werd het zelfs nog 0-1 toen Geoffry Crapoen de score opende. Wachtebeke moest na het verlies thuis nu dus op zoek naar een tweede treffer. Deze kwam er ei zo na maar Jenten De Bruycker kon het doelvlak niet vinden. Het was zelfs Haasdonk dat, eerder tegen de gang van het spel in op dat ogenblik, de bordjes gelijk zette. Colleman zorgde droog voor 1-1. Vlak voor de rust zorgde Dirckx zelfs voor de 2-1 na een prachtige aanval over rechts en leek zo Haasdonk op we te zetten naar een plaats in de 1/8 finales.

Na de rust diepten Audulahi en weer Colleman de kloof verder uit. Wachtebeke vocht voor wat het waard was, maar ging veel te slordig om met de kansen. Bovendien vonden ze een schitterend meevoetballende thuisdoelman Dylan Wils op hun weg. De goallie voorkwam meerdere quasi gemaakte doelpunten. Toch scoorde Benjamin Herman nog twee keer. Onvoldoende zo bleek na een derde treffer van Colleman en ééntje tussendoor van Jerko Mets.

FC Lebbeke verzekerde zich van de laatste 1/8 finaleplaats door te winnen van RFC Wetteren met 7-0.