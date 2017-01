Finale Beker van België U13 & U16 meisjes op 20 mei 2017

Net als de vorige twee seizoenen worden de finalewedstrijden van de Beker van België Meisjes U13 en U16 betwist tijdens de interprovinciale finaledag Jeugdcup Het Nieuwsblad. De wedstrijden worden opnieuw gespeeld op het A-veld van KSK St-Niklaas. Het VFV maakte tevens de data van de voorrondewedstrijden, de kwart en de halve finales bekend.

Voor de aanhang van het meisjesvoetbal wordt 20 mei 2017 een erg bijzondere datum. Eéntje om nu reeds aan te duiden op de kalender. “Op deze datum worden de finales van de Beker van België voor meisjes U13 & U16 gespeeld” blikt Niki De Cock (VFV) vooruit. “Net als de voorgaande twee jaren haken we ons karretje vast aan dat van de Jeugdcup. Opnieuw spelen we onze twee finales tijdens de interprovinciale finales van het Jeugdcup Het Nieuwsblad. Er heerst die dag steeds een sportieve sfeer en de publieke belangstelling is dan ook bijzonder groot. Twee elementen die mooi meegenomen zijn. Het is een perfecte manier om het meisjesvoetbal even speciaal in de kijker te plaatsen.”

Kalender

Bij de U13 Meisjes zijn 5 ploegen ingeschreven voor de Beker van België. “Hun kwart finales dienen gespeeld te zijn voor 1 april aanstaande” gaat De Cock verder. De halve finales zijn voorzien op 22 april”.

Bij de U15 is het deelnemersveld wat groter. “Hier hebben we 10 ingeschreven ploegen. De voorrondes waarvoor Cerklelladeis Brugge, FC White Star Fémina, VVGA Alveringem en Bon Air Sport zijn uitgeloot moeten gespeeld zijn tegen uiterlijk 11 maart aanstaande. Dan volgen de kwart finales tegen ten laatste 1 april , de halve finales op 22 april en de finale op 20 mei 2017.”

Het volledige speelrooster vind je op www.jeugdcup.be ( file : MEISJES : speelrooster 2016-2017 // één tabblad per reeks. )