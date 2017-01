FC Kerksken (U15) bibberend naar 1/8ste finales Jeugdcup Het Nieuwsblad

Twee doelpunten van respectievelijk Jan Geubels en Matti Adams bleken uiteindelijk voldoende om de tweede ploeg van FC Daknam met lege handen thuis achter te laten. “We hebben het vandaag wel een beetje gekregen” gaf bezoekend trainer Blondeel achteraf sportief toe. “Maar dat is nu eenmaal voetbal. Zeker het eerste doelpunt was een mooi geschenkje. Zoiets mag je niet laten liggen in dit spel.”

Daknam toonde zich over heel de wedstrijd de vlotste ploeg maar liet in de aanvangsfase Kerksken twee keer scoren uit even veel doelpogingen. “Daarna liep het anders” blikt Daknam-trainer Mario Van Vaerenbergh terug op de een wedstrijd die beslist een kwalificatie waard was. “Jammer van de begin fase. Toch ben ik heel tevreden over de prestatie van mijn ploeg.” Een terechte opmerking overigens. De thuisploeg kwam het vinnigst op het veld en wist zelfs nog voor de rust de 0-2 uit het eerste quarter om te keren naar een 3-2 voorsprong. Doelpunten van eerst Milan Impens en twee keer Brent Roels ( waarvan één uit strafschop ) deden de voorsprong van de bezoekers vergeten.

Drie maal geel

Ook na de rust leek Daknam B op weg de stunt van hun A-collega’s te herhalen. Eray Dogan bracht de bordjes al snel op 4-2, maar verder raakte Daknam niet meer. Zij vonden te vaak een goed keepende Rune Rossignol ( FC Kerksken ) op hun weg om de kwalificatie binnen te halen. Gaandeweg werd de partij iets ruiger. Scheidsrechter Van de Winckel trok nog drie maal geel in de slotfase.

Een eervolle vermelding valt beslist nog te noteren voor thuisspeler Marouan Haudracht. Zijn flukse bewegingen volstonden finaal niet om FC Daknam met een tweede team in de 1/8ste finale te brengen.

FC Kerksken ontmoet op 8 februari thuis FC Kleit. De terugwedstrijd in het Meetjesland is voorzien op woensdag 15 februari.