Antwerpen trekt Jeugdcup weer op gang in 2017

De Jeugdcup Het Nieuwsblad ontwaakt uit zijn winterslaap. Op woensdag 18 januari staan er opnieuw een 30-tal wedstrijden op het programma. “Ze worden vooral in Antwerpen gespeeld” zegt mede-organisator Danny Bijn.

Na een korte winterstop komt er stilletjes aan opnieuw leven in de Jeugdcupbrouwerij. “Op 18 januari wordt er wederom gespeeld” zegt Danny Bijn, lid van het organisatiecomité Jeugdcup Het Nieuwsblad. “Bij de PU10, de GU11, GU13 en GU15 staan de heenwedstrijden van de achtste finales gepland. In deze reeksen zijn er nog steeds 16 ploegen in de running voor een plaatsje in de provinciale finale van 1 mei aanstaand ( A-terrein VC Westerlo ). Omdat Antwerpen vrij vroeg haar provinciale finale kent, moeten deze ploegen nu reeds aan de slag. De overige provincies kunnen wachten tot begin februari om hun achtste finales te betwisten. Daar vallen de provinciale finales een stukje later.”

Vooruitgeschoven

Toch zijn deze wedstrijden niet de allereerste heenwedstrijden van de achtste finales. Bij PU11 hielden KFC Mol en KFC Ezaart Sport elkaar reeds perfect in evenwicht met een 3-3 stand tot gevolg. Bij de PU13 moest KFC Mol A de duimen leggen voor VC Rijmenam. Het werd 3-4. De terugwedstrijden zijn gepland voor volgende week.

In Limburg staat KFC Sparta Kolomt – Eendracht Maasmechelen aan de Maas gepland bij de U15. Zij spelen in een reeks met zes ploegen. In de B-poule van deze categorie staan EMM en Turkse Rangers momenteel na één wedstrijd samen aan kop.

In West-Vlaanderen wordt de U11-wedstrijd KWS Houthulst – KFC E. Hooglede herspeeld op 18 januari nadat hij eerder vorig jaar werd stilgelegd. De partij wordt gespeeld op het veld van SVD Kortemark om 18.30 uur.

