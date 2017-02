Vrasene (PU17) met strafschoppen naar kwart finale Jeugdcup Het Nieuwsblad

In een gelijkopgaande 1ste helft met kansen aan beide kanten was het Vrasene dat 0 – 1 voorkwam dankzij een prachtig afstandsschot. In de 2de helft kwam RC Gent sterker opzetten hetgeen halfweg de 2de helft resulteerde in een verdiend tegendoelpunt: 1 – 1. De spanning steeg. Met nog 4 minuten op de klok kwam de thuisploeg alsnog op voorsprong dankzij een owngoal van een verdediger van Vrasene die een voorzet van RC Gent trachtte te ontzetten maar daarbij de bal verkeerd op zijn voet kreeg. RC Gent voerde in de slotminuten de druk nog op maar het bleef 2 – 1 waardoor strafschoppen moesten beslissen over winst en verlies. De penaltynemers van Vrasene toonden zich hierbij het trefzekerst, geen enkele van hen miste terwijl hun keeper een strafschop van RC Gent wist te stoppen. Vrasene door naar de volgende ronde.

Ontgoocheling was groot

De ontgoocheling bij de interprovinciale jongens van RC Gent was dan ook groot, zij hadden zich aan dit eindresultaat niet verwacht. “Wij zijn in de 1ste helft te veel meegegaan in het spel van Vrasene” was de conclusie van Cederic De Vuyser, de trainer van RC Gent. “De 2de helft waren we duidelijk de betere ploeg, bij momenten waren we zelfs dominant maar we vergaten onze kansen af te maken. Eigenlijk hadden we zelfs in de heenmatch al de beslissing moeten forceren want ook toen waren we de betere ploeg”.

Bart Apers, de trainer van de PU17 van KFC Vrasene, was begrijpelijkerwijze dolblij met het eindresultaat . “Jammer dat we onze kansen in de 1ste helft niet afmaakten, dan was de 2de helft overbodig geweest. Op het einde van de match slikken we op ongelukkige wijze nog een tweede tegendoelpunt en dat weet je dat het nog enkele moeilijke minuten worden. Maar mijn jongens hebben het beste van zichzelf gegeven en hun inzet is beloond geworden. Ik ben fier op hen”.

Revanche mogelijk

In de U17-reeks van de Jeugdcup Het Nieuwsblad schakelde Vrasene dus de A-ploeg van RC Gent uit dat weliswaar met 2 ploegen is ingeschreven. Door het spel der loting wil het toeval dat Vrasene in de kwartfinale op 8 en 15 maart uitkomt tegen de B-ploeg van RC Gent. Benieuwd wie dan het laken naar zich toe zal trekken. Revanche mogelijk dus....