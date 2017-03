Jeugdcup Het Nieuwsblad : geen algemene afgelasting op 8 maart

Het organisatiecomité Jeugdcup Het Nieuwsblad voorziet geen algemene afgelastingen voor de wedstrijden van vandaag 8 maart.

“Ondanks de regenzonde die over ons land trekt, gaan we niet op voorhand de wedstrijden afgelasten” vertellen de organisatoren van de Jeugdcup. “Het is moeilijk om een globaal beeld te hebben over de vijf Vlaamse provincies. Indien voetballen niet mogelijk zou zijn op de velden, vragen we de ploegen dit vanaf 14 uur te melden aan het Jeugdcupsecretariaat via de gebruikelijke kanalen ( sms of mail ). Eens we een volledig overzicht hebben, zullen de eventueel uit gestelde wedstrijden centraal geherprogrammeerd worden.”