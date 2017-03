Spanning in Beker van België meisjes

De eerste resultaten van de Beker van België voor meisjes staan op de scoreborden. Bij de U13 zijn de halve finales reeds bekend. Bij de U16 is het nog even wachten tot het eind van de maand.

Spanning troef in de kwartfinales van de Beker van België U13. In twee van de drie wedstrijden kwamen er zelfs strafschoppen aan te pas om de winnaar te kennen. Standard De Liège nam duidelijk de maat van KAA Gent door met 3-1 te winnen. Spannender ging het er aan toe bij tussen KRC Genk Ladies en GFA Sinaai en in SV Zulte Waregem en Stadard De Liège waar de scoreborden na de wedstrijd telkens 2-2 aangaven. Sinaai haalde het met 2-3 in de strafschoppen. Zulte Waregem versloeg Standard met 4-3. SK Lierse was vrij als winnaar van vorig jaar.

U16

In de U16-reeks is het nog even afwachten voor we de halve finales kennen. KRC Genk Ladies neemt het in de kwart finales – net als hun grote mannelijke broers overigens – op tegen KAA Gent Ladies op woensdag 290 maart aanstaande. Terwijl Bon Air Sport forfait gaf tegen Alveringem wisten de Cerkelladies FC White Star met 7-2 te verslaan.

Finales

De halve finales van zowel U13 als U16 ( speelrooster op www.jeugdcup.be in de file Meisjes Speelroosters 2016-2017 ) worden op 6 mei aanstaande gespeeld. De apotheose vindt plaats op 20 mei op het A-terrein van KSK Sint-Niklaas. Een hoogdag overigens voor het jeugdvoetbal in Vlaanderen wanneer ook de interprovinciale finales Jeugdcup Het Nieuwsblad gespeeld worden bij de jongens.