VKM St-Truiden (U17) als laatste naar halve finales Jeugdcup

Na een 0-0 in de heenwedstrijd beloofde de partij tussen VKM en Rooierheide een boeiend kijkstuk te worden. De bezoekers leken het best uit de kleedkamers te komen en wisten een steriel veldoverwicht op te bouwen. De ploeg van Rooierheide trainer Smeers zetten heel hoog de buitenspelval open, wat duidelijk problemen opleverde voor de thuisploeg. Doelman Kobe Smeers voetbalt in dit systeem subliem mee en wist alle uitvallen van de thuisploeg op keurige wijze te keren.

VKM kwam gaande weg beter in de partij maar kon de kansen niet verzilveren. Pogingen van ’s Heeren en De Hulster vergingen in het niet. Ondanks knap keerperswerk van Smeers kwam de thuisploeg in het tweede quarter toch op voorsprong via Pjoter Manek. Even later verdubbelde Sadigi de score.

Het overwicht van de thuisploeg werd stelselmatig groter met een logische 3-0 to gevolg via opnieuw ’s Heeren. Rooierheide reageerde en toonde zich het gevaarlijkst bij stilliggende fases en hoekschoppen. Geen wonder dan ook dat Bjarne Claesen de 3-1 op hoekschop tegenscoorde. In de slotfase werd de sfeer iets grimmiger. Doelpuntenmaker Manek werd met rood uitgesloten. Met tien tegen elf legde Mantinosyan de 4-1 cijfers vast.

VKM speelt hierdoor op 19 april de heenwedstrijd van de halve finales tegen EMM om 19.30 uur.