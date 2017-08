Inschrijvingen 46ste Jeugdcup Het Nieuwsblad gaan van start

De inschrijvingen voor de 46ste Jeugdcup Het Nieuwsblad zijn van start gegaan. Vanaf nu kunnen de clubs hun teams inschrijven. KFC Brasschaat voegde met haar U10-ploeg, als eerste team in Vlaanderen, reeds de daad bij het woord.

Het startschot voor de 46ste editie van de Jeugdcup Het Nieuwsblad is gegeven. “We zijn er helemaal klaar voor” vertellen de organistoren. “Na vorig jaar, waar we een recordaantal van 1.618 ploegen mochten inschrijven, kijken we aleer uit naar de nieuwe editie. Net als vorig jaar lopen de inschrijvingen opnieuw digitaal via onze website www.jeugdcup.be ”

Het concept van de volgende editie is gelijkaardig aan dat de vorige jaren. “Klopt” klinkt het. “Net zoals tijdens de vorige editie wordt de Jeugdcup opnieuw georganiseerd vanaf de U8 tot en met de U17, al ligt er wellicht ook nog iets in het vuur voor een bijkomende leeftijdscategorie. Maar daar moeten we met de mensen van Voetbal Vlaanderen nog verder aan werken. Net zoals in het verleden wordt het onderscheid weer gemaakt tussen de zuilen 2 en 1, respectievelijk gewestelijk en niet gewestelijk niveau. Uiteraard komen ook dit jaar de meisjes weer aan bod (hierover later nog meer red).”

Inschrijvingen kunnen nu reeds gebeuren via de inschrijfbutton op de website www.jeugdcup.be Heel binnenkort krijgen de secretarissen van de clubs een schrijven rond de Jeugdcup 2017-2018 in de mailbox.

Info op 0475-781.025 ( tussen 14 uur en 20 uur ) of via jeugdcup@nieuwsblad.be

Volg de Jeugdcup op www.jeugdcup.be of via www.facebook.com/jeugdcup