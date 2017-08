Speeldata Jeugdcup Het Nieuwsblad 2017-2018 bekend gemaakt

Foto: if

Het organisatiecomité Jeugdcup Het Nieuwsblad maakte vanmiddag haar speeldata voor de 46ste Jeugdcup bekend.

De inschrijvingen voor de 46ste editie Jeugdcup Het Nieuwsblad zijn volop aan de gang. “Vooralsnog verloop alles volgens planning” vertellen de organisatoren. “Het aantal inschrijven ligt momenteel in de lijn van de voorgaande jaren. Ondanks het feit dat de vakantie nog volop aan de gang is zijn er toch al heel wat inschrijvingen binnen.” Deze zijn terug te vinden op deze site in de file DEELNEMENDE PLOEGEN 2017-2018 ( rechts van de pagina).

Speeldata finales

De data voor de provinciale finales werden ondertussen reeds vastgelegd. Antwerpen ( ’t Kuipke in Westerlo ) en Limburg ( A-veld Staeyen in St-Truiden ) bijten op 1 mei 2018 de spits af. Op zaterdag 5 mei 2018 volgt Vlaams-Brabant. Rotselaar Sportief is ook dit jaar de gastheer. West-Vlaanderen ( SV Nieuwpoort ) komt op zondag 6 mei 2018 aan de beurt. Oost-Vlaanderen sluit de reeks provinciale finales af op donderdag 10 mei 2018 op de terreinen van KSK Maldegem.

De interprovinciale finales en de nationale finales zijn voorzien op respectievelijk zondag 13 mei 2018 en maandag 21 mei 2018.

Speeldata voorrondes

Het organisatiecomité maakte ook de speeldata bekend van de voorrondes in de Jeugdcup Het Nieuwsblad 2017-2018. “Uiteraard zijn hier, afhankelijk van de weersomstandigheden, wijzigingen niet uit te sluiten” klinkt het nog. “De aanvangsdatum binnen de verschillende reeksen wordt eveneens bepaald door het aantal ingeschreven ploegen per reeks.” Momenteel zijn voorzien onder voorbehoud van datum én provincie:

Voorronde 1 : 4 en 11 oktober 2017

Voorronde 2 : 18 en 25 oktober 2017

Zestiende finale ( 32 ploegen ) : 8 en 22 november 2017

Achtste finales ( 16 ploegen ) : 7 en 21 februari 2018

Kwart finales ( 8 ploegen ) : 7 en 28 maart 2018

Halve finales (4 ploegen ) : 18 en 25 april 2018

Meisjes

De inschrijvingen voor de Jeugdcup Het Nieuwsblad Meisjes zullen omstreeks 1 september van start gaan. Meer info hierover volgt later via deze site en onze facebookpagina www.facebook.com/jeugdcup