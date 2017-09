Ook dit jaar Jeugdcup Het Nieuwsblad Meisjes

Net als de voorgaande jaren organiseert Het Nieuwsblad, samen met Voetbal Vlaanderen, ook dit jaar haar Jeugdcup Het Nieuwsblad voor meisjes. De inschrijvingen zijn ondertussen van start gegaan.

In navolging van de voorgaande twee jaar staat er in de komende maanden opnieuw een Jeugdcup Het Nieuwsblad voor meisjes op het programma. Het damesvoetbal zit absoluut in de lift en daar wil onze krant graag aan meewerken.

Recreatief

Het concept blijft, in vergelijking met de voorgaande editie, ongewijzigd. “Er worden opnieuw 2 speeldagen georganiseerd” blikt Niki De Cock van Voetbal Vlaanderen vooruit. “De eerste speeldag vindt plaats op 25 oktober aanstaande. De tweede speeldag wordt voorzien in het voorjaar van 2018. Opnieuw trekken we de kaart van de recreatieve ploegen. We spelen in ploegjes van 5 tegen 5. De wedstrijdjes vangen aan om 15 uur. Alle meisjes, al dan niet in vast ploegverband, die graag tegen een bal trappen kunnen deelnemen.”

In elke Vlaamse provincie

De wedstrijden, gespeeld in de categorieën U9, U11 en U13, worden in elke Vlaamse provincie georganiseerd. “De locaties liggen ondertussen allemaal vast” gaat De Cock verder. “We spelen op 25 oktober op de terreinen van KSV Oudenaarde ( Oost-Vlaanderen), KSV Diksmuide (West-Vlaanderen), Alberta FC Schilde (Antwerpen), KFC Perk (Vlaans Brabant) en HO Molenbeersel (Limburg). Aanvang overal om 15 uur. De winnaars van deze leuke voetbalmiddagen mogen op zondag 13 mei naar de grote finaledag van de Jeugdcup Het Nieuwsblad.”

Inschrijven

Alle ploegen kunnen vanaf nu inschrijven op de officiële Jeugdcup Het Nieuwsblad-site www.jeugdcup.be ( button meisjes )

Info via niki.de.cock@voetbalvlaanderen.be