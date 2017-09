Inschrijvingen Jeugdcup (O+W) één week verlengd

De inschrijvingen voor de 46ste Jeugdcup Het Nieuwsblad draaien op volle toeren. Net als de voorgaande jaren staan alweer heel wat ploegen in de rij om deel te nemen aan dit evenement.

“De inschrijvingen lopen vlot binnen” vertellen de organisatoren. “Opnieuw zitten we alweer ruim boven de 1.200 deelnemers. Om toch iedereen de kans te geven er bij te zijn, hebben we besloten om de inschrijvingstermijn voor Oost- en West Vlaanderen met één weekje te verlengen ( tot 23 september red ). Dit geeft de kans aan late beslissers om er alsnog bij te zijn. Wij kijken alvast uit naar hun inschrijvingen.”

Het inschrijven zelf gebeurt via deze site www.jeugdcup.be De lijst van ingeschreven ploegen is terug te vinden in de file DEELNEMENDE PLOEGEN 201-2018. “Ploegen die merken dat er om één of andere reden nog een team niet op de lijst staat, kunnen dit alsnog aanpassen” besluiten de organisatoren. Na 23 september gaan we van start met de opmaak van de speelroosters.”

Ploegen uit de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg kunnen uiteraard ook nog steeds inschrijven. Daar start de Jeugdcup iets later.