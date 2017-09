Jeugdcup Oost- en West ( zuil 2 ) weldra van start

Het is bijna zo ver. De Jeugdcup Het Nieuwsblad staat in de startblokken voor de 46ste editie. “We beginnen er aan op 18 oktober” zeggen de organisatoren.

Terwijl de inschrijvingen voor Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg nog even open zijn, staan de speelrooster voor Oost- en West-Vlaanderen zo goed als op papier. “De loting is goed verlopen” klinkt het bij het organisatiecomité. “Het aantal inschrijvingen ligt in de lijn van vorig jaar. Iets waar we heel blij mee zijn. In West-Vlaanderen is er zelf een lichte groei vast te stellen. De ploegen uit Zuil 2 ( gewestelijke ploegen red ) beginnen aan de klus op de woensdag 18 en 25 oktober aanstaande. Dan staat de eerste voorronde op het programma. De ploegen van zuil 1 kunnen iets later starten omdat daar minder teams in een reeks zitten. De kalender voor hen wordt later bekend gemaakt.”

De Jeugdcup is ook te volgen op deze site en op de facebookpagina www.facebook.com/jeugdcup