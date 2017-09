Inschrijvingen Jeugdcup (B/A/L) verlengd

Net als in de provincies Oost- en West-Vlaanderen worden de inschrijvingen voor de Jeugdcup Het Nieuwsblad met een paar weken verlengd.

“We merken dat nog niet iedereen de kans heeft gekregen om zijn inschrijving in orde te maken” zegt het organisatiecomité. “Terwijl de Jeugdcup in Oost en West van start gaat op 18 en 25 oktober aanstaande ( zuil 2 red ) bieden we de overige drie provincies de kans alsnog aan te sluiten bij de reeds 1.458 ploegen die al op de lijst staan. Daarna worden de lotingen verricht.”

Inschrijven kan nog tot 14 oktober 2017 via deze website www.jeugdcup.be ( button Jongens )

Jeugdcup Meisjes

Ondertussen lopen ook de inschrijvingen voor de recretieve meisjesploegen ( 5 vs 5 ) verder. De eerste speeldag is gepland op 25 oktober aanstaande. Er worden in alle provincies wedstrijden voorzien op volgende lokaties KSV Oudenaarde (O-Vl) - KSV Diksmuide (W-Vl) - Alberta Schilde (Antw ) - KFC Perk ( Vl. Brabant ) - HO Molenbersel. Inschrijven kan ook hier nog steeds via www.jeugdcup.be ( button Meisjes ) Meer info via niki.de.cock@voetbalvlaanderen.be