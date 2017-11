Spelschema Beker van België Meisjes bekend gemaakt

De speelroosters voor de Beker van België U13 & U16 meisjes werden vanmiddag door Voetbal Vlaanderen bekend gemaakt. De wedstrijden zijn inmiddels terug te vinden op de jeugdcupsite www.jeugdcup.be in de file Meisjes Beker van België 2017-2018.

“We kunnen spreken van een mooi deelnemersveld” zegt Niki De Cock van Voetbal Vlaanderen. “Bij de U13 mogen we 18 deelnemende teams verwelkomen, bij de U16 is er nog ééntje meer. Een aanzienlijke stijging ten opzicht van vorig jaar. Een teken dat het meisjes- en damesvoetbal ook in onze regio’s in de lift zit."

Door het grote(re) aantal inschrijvingen voorzien de organisatoren in beide categorieën een voorronde. “Bij U13 spelen Ik Dien tegen Vlug Vooruit en Berchem Sport tegen Eendracht Mazenzele Opwijk voor een plaats in de 1/8 finales” gaat De Cock verder. “Bij U16 hebben we drie voorrondewedstrijden met SC Olve – VVG Alveringem, Dames Ternat – Harelbeke en Vlug Vooruit – FC Wuustwezel.” De winnaars stoten ook hier door naar de 1/8 finales.

De Beker van België kent in beide categorieën zijn winnaar op zaterdag 13 mei 2018 wanneer de finalisten afzakken naar de terreinen van KSK Sint-Niklaas. Diezelfde dag worden ook de interprovinciale finales Jeugdcup Het Nieuwsblad Jongens georganiseerd.

Speelroosters : www.jeugdcup.be