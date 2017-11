Geen algemene afgelastingen op 29 november

Het organisatiecomité van de Jeugdcup Het Nieuwsblad voorziet geen algemene afgelastingen voor de wedstrijden gepland op woensdag 29 november 2017.

Op woensdag 29 november staan een aantal terugwedstrijden gepland in het kader van de Jeugdcup het Nieuwsblad. Het organisatiecomité besliste om deze wedstrijden niet structureel af te gelasten. “Een beslissing die gestoeld is op het feit dat er ook geen afgelastingen aangekondigd zijn via de site van de voetbalbond” zeggen de organisatoren. “Het weerbericht is ook niet van dien aard dat we voor heel Vlaanderen een gelijk weerbeeld hebben. We laten de beslissingen over het wel of niet doorgaan van wedstrijden, zoals het overigens voorzien is in de reglementen, over aan de scheidsrechters ter plaatse.” De organisatoren vragen om afgelastingen onmiddellijk te melden via het reguliere telefoonnummer ( red 0475-781.025 )

Herplaatsen

Wedstrijden die lokaal afgelast worden zullen volgens de bepalingen in het intern Jeugdcupreglement (art 12 ), ambtshalve herplaatst worden op woensdag 6 december op de reguliere uren ( 18 uur voor de U8 t/m U13, ten zij reeds anders afgesproken en 19.30 uur voor de U15 & U17, ten zij reeds anders afgesproken )