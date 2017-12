Speelrooster 2018 Jeugdcup Het Nieuwsblad bekend

Aanstaande vrijdag, 22 december, wordt er in de gebouwen van Mediahuis, moederschoot van de organisatie, geloot voor het vervolg van de Jeugdcup Het Nieuwsblad in 2018. Traditioneel ook het moment voor het organisatiecomité om het verdere speelrooster bekend te maken.

“Op enkele wedstrijden na zitten we perfect op schema” vertellen de organisatoren. “Het slechte weer van de enkele weken geleden gooide wat roet in het eten. Gelukkig konden heel wat inhaalwedstrijden nog voor de jaarwisseling afgewerkt worden.”

Bij het opmaken van de speelroosters werd rekening gehouden met de schoolvakanties en examenperiodes. “Klopt” gaat men verder. In de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg (BAL) hebben we slechts enkele reeksen waar nog 16 ploegen actief zijn. Na de voorrondes starten we in die provincies met de kwart finales. Reeksen waar nog wel 1/8 finales moeten afgewerkt worden starten dus ook iets vroeger.”

De provinciale finales van de Jeugdcup in Oost- en West-Vlaanderen komen aan het eind van de reeks provinciale finales. “Dit gaf ons de mogelijkheid om de kalender iets ruimer op te maken in beide provincies.” De vooropgestelde data laten ruimte aan de ploegen om eventueel aanpassingen aan te brengen na onderling schriftelijk akkoord.

Data BAL

1/8 finales op 31 januari 2018 en 7 februari 2018 ( enkel in reeksen met 16 ploegen )

1/4 finales op 21 februari 2018 en 7 maart 2018

1/2 finales op 23 maart 2018 en 18 april 2018

Provinciale finales Antwerpen en Limburg op 1 mei 2018

Provinciale finale Vlaams-Brabant op 5 mei 2018

Data Oost- en West-Vlaanderen

1/8 finales op 7 en 21 februari 2018

1/4 finales op 7 en 28 maart 2018

1/2 finales op 18 en 25 april 2018

Provinciale finales West-Vlaanderen op 6 mei 2018

Provinciale finales Oost-Vlaanderen op 10 mei 2018