Jeugdcup Het Nieuwsblad : vandaag inhaalwedstrijden

Vandaag staan er enkele inhaalwedstrijden op het programma. Zowel in Oost- als in West-Vlaanderen gaat de voetballende jeugd er opnieuw tegenaan.

In West-Vlaanderen moeten de PU10-spelers van KVC Wingene en K. Racing Waregem al vroeg uit de veren. Wingene verdedigt er thuis een 4-9 voorsprong uit de heenwedstrijd.

In Oost-Vlaanderen staan er twee wedstrijden op het programma. Bij de PU13 kijken Merelbeke en KVV Laarne Kalken (foto) elkaar in de ogen. Vlak voor Nieuwjaar besliste scheidsrechter Santens dat het speelveld van Merelbeke onbespeelbaar was waardoor de partij hernomen moest worden. Beide clubs kwamen akkoord en doen vandaag een nieuwe poging. Merelbeke won de heenwedstrijd met 0-6 en maakt dus een goede kans om zich vandaag als laatste ploeg voor de 1/8 finales te kwalificeren.

Spanning

Minder duidelijk wie zich zal plaatsen bij de laatste 16 is het voor de GU17 van FC St-Kruis-Winkel en SKV Oostakker A. Zij kwamen in de heenwedstrijd niet verder dan een scoreloos gelijk spel. Spanning troef dus vanmiddag op het veld van Sint-Kruis. De wedstrijd vangt aan om 13 uur. De winnaar van deze partij speelt in de 1/8 finale tegen SK Ooidonck Leerne.

Programma

Verder staan volgende inhaalwedstrijden nog op het programma :

10 januari om 19.30 uur : GU17 SKV Oostakker – SV Zaffelare

10 januari om 18.30 uur : PU13 KFC Eppegem B – RSC Anderlecht

10 januari om 19.30 uur : GU13 KFC Eppegen B – FC Herne B

17 januari om 18.30 uur : GU12 SK Rooierheide – KVV Hoeselt