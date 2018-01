Jarne Oosterhof schiet met scherp

SKV Oostakker trok met een scoreloze gelijkstand ( 0-0 ) uit de heenwedstrijd richting Sint-Kruis-Winkel om er de terugwedstrijd van de 1/16 finales te betwisten. “We zijn blij vandaag nog eens te kunnen spelen” vertelde SKV-coach Ingelbrecht. “Door het slechte weer van de afgelopen weken liggen de terreinen er bij ons bijzonder slecht bij. Voetballen is er geen optie. Gelukkig kunnen we hier vandaag wel aan de slag.

Ingelbrechts ploeg startte vlotjes aan de partij, maar zag toch dat thuisspeler Van Overloop tot twee keer toe voorlangs knalde. Jan Van Baveghem verzette voor Oostakker de bakens toen zijn vrijschop maar rakelings over zoefde. Hij blesseerde zich bij deze actie en moest al vroeg in de partij vervangen worden. Sint-Kruis-Winkel nam het commando over en opende via Dylan Van Overloop dan toch de score. Meteen was het hek van de dam. Jarne Oosterhof trof voor de rust nog drie keer raakt. Zijn hattrick werd onderbroken door Jory Van Roose toen die de 4-0 aantekende.

Frivool

Oostakker bracht Ian Munene in en meteen begon de ploeg een stuk frivoler te voetballen. De jonge knaap scoorde in het derde quarter. Toch konden de bezoekers het overwicht van St-Kruis-Winkel niet inperken. De blauwhemden diepten de kloof stelselmatig verder uit, met een duidelijke 9-1 eindstand tot gevolg. Door deze overwinning plaatst Sint-kruis-Winkel zich als 15de ploeg in de gewestelijk zuil U17 van de Jeugdcup Het Nieuwsblad. SKV Oostakker krijgt met zijn B-ploeg een nieuwe kans om ook deze weg op te gaan. Er moet dan nog wel gewonnen worden van SV Zaffelare in ook een uitgestelde wedstrijd.

FC St-Kruis-Winkel

Diego Van Peteghem, Lars De Buck, Jory Van Roose, Yarni Van Assel, Branco Van Nieuland, Stan Carnoy, Jelle Anciaux, Ewoud Dondt, Achid Cattoir, Jarne Oosterhof, Louca De Pauw, Gaetan De Meurichy, Dylan Van Overloop en Andreas Raveel

SKV Oostakker A

Jorik Ingelbrecht, Gaetan Bollaert, Jan Van Baeveghem, Wannes Braeckman, Jonas De Serranno, Luca Rammeloo, Miel Van Kerckhove, Victor Vanacker, Stef Bosman, Jonathan De Catelle, Kobe Braeckman, Kevin De Bruijckere en Ian Munene

Scheidrechter : Mathieu Maljers