Inschrijvingen Jeugdcup Meisjes geopend

De inschrijvingen voor de tweede recreatieve speeldag Jeugdcup Het Nieuwsblad Meisjes zijn geopend. Op 28 maart wordt, op vijf lokaties in Vlaanderen, gespeeld voor een plaatsje in de interprovinciale finales op 13 mei 2018.

“We zijn bijzonder blij dat we opnieuw kunnen gaan sjotten met onze recreatieve meisjesploegen” zegt Niki De Cock van Voetbal Vlaanderen. “De vorige speeldag was alvast een schot in de roos. Tientallen ploegen schreven zich in. We hopen alvast op een herhaling.”

De wedstrijden worden in elke Vlaamse provincie georganiseerd. “We gieten alles we in een superleuke tornooiformule waarbij ploegen van 5 speelsters van start kunnen gaan” gaat De Cock verder. “Alle meisjes kunnen deelnemen, voetballend, niet-voetballende, zelf samengestelde teams, schoolteams, clubteams,…”

Er wordt gespeeld in :

Vlaams-Brabant : FC Moorsel

Antwerpen : Sporting Vremde

Limburg : KWS Linkhout

Oost-Vlaanderen : KVVE Massemen

West-Vlaanderen : DVK Egem

Inschrijven

Inschrijvingen zijn gratis en kunnen via de website www.jeugdcup.be ( button : meisjes )

Info : niki.de.cock@voetbalvlaanderen.be