Fusie tussen Puurs en Sint-Amands krijgt groen licht van gemeenteraden, schepen dient ontslag in

Puurs / Sint-Amands - Zowel de gemeenteraad van Sint-Amands als die van Puurs nam maandagavond de principiële beslissing om de twee gemeenten te fuseren. Vooral in Sint-Amands werd het emotioneel, schepen Frans Joos (L.O.S.) nam meteen na de stemming ontslag.

De voltallige CD&V stond achter de principiële beslissing tot fusie. "Als ik het fusierapport van IDEA samenvat in één zin, dan is dat 'Alles is al beslist'. Dat is ook het gevoel dat bij de bevolking leeft", zei N-VA'er Patrick De Luca. "Als je het rapport van IDEA leest, dan zie je ook dat voor bijna 75 procent van onze werking de gemeente samenwerkt met Bornem én Puurs. De fusie tot de gemeente Klein-Brabant zou veel meer voordelen bieden.We hebben niet eens de mogelijkheden van een fusie met Bornem naast die van Puurs gelegd."

Schepen Heiko Van Meulder zei dat alle raadsleden van L.O.S. in eer en geweten zouden stemmen, dat vanuit de partij niets was opgedragen."Binnen L.O.S. was iedereen voor een fusie met Klein-Brabant", zei Femke Vleminckx (L.O.S.). "Ik ben blijven aandringen op een referendum, maar heb het niet gehaald. Van zodra we bij L.O.S. een werkgroep vormden over de fusie wilde ik er deel van uitmaken. Want als er één ding is dat ik heb geleerd in de politiek, dan is het dat je niemand kan vertrouwen. Wij hebben erop aangedrongen de drie burgemeesters van Klein-Brabant samen met brengen. Op 1 mei zei burgemeester De boeck van Bornem dat hij niet naar een fusie met de drie gemeenten wou, maar dat zijn deur open stond om te praten over een fusie met Sint-Amands. We zijn niet eens gaan kijken wat er achter die deur te zien was."

"Ik zou deze beslissing liever over de verkiezingen heffen", zei Erik De Keersmaecker (L.O.S.), " maar dat zal niet lukken. Het is een beslissing voor de eeuwigheid, ze is onomkeerbaar."

Schepen Bart De Schutter zei dat het voor iedereen bij L.O.S. zes zware maanden waren. "Door de snelheid van de beslissing laaiden de emoties al eens hoog op. Vriendschappen van jaren kamen onder druk te staan. Ik heb geprobeerd mijn beslissing te nemen op basis van de feiten en emoties opzij te zetten, maar dat is niet helemaal gelukt.

Burgemeester Van Hoeymissen (CD&V) gaf toe dat de communicatie niet altijd optimaal was. "Maar er bestaat geen scenario om dit aan te pakken", zei hij, "ook ik vind een fusie tot Klein-Brabant optimaal, maar die werd afgewezen door Bornem."

Twaalf raadsleden waren voor de principiële beslssising tot fusie, zes stemden tegen: Lavinia De Maeyer en Patrick De Luca van N-VA, onafhankelijk raadslid Gino Steenssens, en Frans Joos, Femke Vleminckx, Erik De Keersmaecker van L.O.S. Koen Segers (Open) was verontschuldigd

In Puurs keurde de CD&V-meerderheid de fusie goed. Vlaams Belang en Groen stemden tegen, N-VA onthield zich. Groen en Vlaams Belang stemden tegen omdat er geen volksraadpleging werd gehouden. En ook in Puurs werd vanuit verschillende fracties gezegd dat een fusie tot Klein-Brabant beter was geweest.