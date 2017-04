Maradona is boos op ontwikkelaar Pro Evolution Soccer

De Argentijnse voetbalster Diego Maradon wil Konami, de ontwikkelaar van voetbalgame Pro Evolution Soccer, aanklagen. Volgens hem gebruikt de nieuwste versie van de game immers zijn gelijkenis, zonder dat hij daar zijn toestemming voor heeft gegeven.

Maradona is in de game een zogenaamde Legend, samen met andere spelers zoals Ronaldo, Ronaldinho, Thierry Henry, Gary Lineker en Ronald Koeman. Hij is met een score van 97 zelfs de allerbeste speler in de hele game. De voorbije jaren was hij ook al aanwezig in de game, maar dan onder een andere naam. Het is nu maar afwachten of Konami over de juiste licentie beschikt om de gelijkenis en de naam van Maradona te gebruiken. Indien niet, kan dat hen mogelijk een flinke duit kosten.

