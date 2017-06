Doelman Mika Clepkens mag op zoek naar een andere club

Doelman Mika Clepkens van KFCO Beerschot Wilrijk heeft te horen gekregen dat hij de club mag verlaten.

Voor Clepkens zelf kwam dat nieuws hard aan en voor de buitenwereld is het toch ook wel een verrassing, vermits hij als titularisdoelman na het recente seizoen prachtige cijfers kan voorleggen.

De club gaat met het oog op de wedstrijden in 1B echter op zoek naar een ander type doelman, omdat er in 1B ook een ander soort voetbal gespeeld wordt. Dat standpunt van de club werd hem in een gesprek ook duidelijk gemaakt.

Clepkens heeft nog een doorlopend contract op het Kiel, maar Beerschot Wilrijk belooft in de mate van het mogelijke mee te helpen in zijn zoektocht naar een nieuwe club.