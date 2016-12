Auto knalt in gevel, chauffeur slaat op de vlucht

Turnhout - Een automobilist is zaterdagmiddag op de vlucht geslagen nadat hij eerst een appartement in de Kongostraat in Turnhout binnen was gevlogen. Er raakte niemand gewond, maar de schade is aanzienlijk.

De bewoners van het appartement op het gelijkvloers zaten aan tafel toen rond 12.30u plotseling een auto zich met zijn snuit dwars in hun appartement boorde. Het voertuig was vanuit de Gildenstraat rechtdoor gevlogen op het kruispunt met de Kongostraat.

De bestuurder was nog uitgestapt om rond zich te kijken, maar stapte weer in en sloeg met zijn gehavend voertuig op de vlucht. Die auto zou wat later in de buurt teruggevonden zijn.

De bewoners kwamen er met de schrik van af, maar de schade in hun appartement is enorm. De brandweer moest ter plaatse komen om hun gevel te stutten en het echtpaar kan er voorlopig niet verblijven. Het brengt oudejaarsavond noodgedwongen bij familie door.