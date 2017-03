Fietser valt meisje (16) lastig, voorbijrijdende chauffeur grijpt in

Blankenberge - Langs de Zeebruggelaan werd een meisje (16) zondagavond lastig gevallen door een onbekende fietser. De man barricadeerde het fietspad en probeerde het meisje vast te nemen. Een toevallige passant kon de man verjagen. Zowel van de verdachte als van de getuige is er nog geen spoor.

Het meisje kwam van een boerderij waar ze haar paarden bezocht. Toen ze naar huis wilde fietsen, werd ze opgehouden en aangesproken door een onbekende man. "Hij vroeg me waar ik naartoe ging, maar ik vertelde hem dat dat zijn zaken niet waren", vertelt de 16-jarige dochter van Tim Temmerman. "Toen hij mijn hand meermaals probeerde vast te nemen, stopte plots een auto. De chauffeur kon ingrijpen en begeleidde mij naar huis. De fietser zelf reed weg in de richting van Zeebrugge en riep mij nog iets na."

De vader van het meisje lanceerde een oproep op Facebook om de reddende engel persoonlijk te bedanken. "Want wie weet wat er anders kon gebeuren", aldus Temmerman. Het parket van Brugge bevestigde ondertussen dat er een onderzoek loopt. "Er loopt een onderzoek naar verdachte handelingen in Blankenberge gisteravond. Een 16-jarig meisje fietste langs de Zeebruggelaan toen ze tegen haar wil werd benaderd door een man", klinkt het daar. "Het slachtoffer werd uiteindelijk door een getuige (die de feiten vanuit zijn wagen zou gezien hebben) richting haar woning in Blankenberge begeleid. Van de verdachte is voorlopig geen spoor. Ook de bewuste getuige is nog niet geïdentificeerd."