Westerlo-aanvaller De Ceulaer wordt vervolgd door Reviewcommissie

De Reviewcommissie van de Belgische Voetbalbond heeft beslist Benjamin De Ceulaer te laten vervolgen door het bondsparket. Hij moet zich volgende week verantwoorden voor de Geschillencommissie.

De aanvaller van Westerlo wordt op het matje geroepen voor een fase in het slot van de wedstrijd tegen KV Oostende, waarbij hij met gestrekt been de enkel van Brecht Capon aantikte. Scheidsrechter Nicolas Laforge hield het bij een gele kaart, maar de Reviewcommissie wil nu toch een extra woordje uitleg. De Ceulaer is sowieso nog beschikbaar voor de wedstrijd van zaterdag tegen Zulte Waregem.