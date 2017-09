Man (42) wordt in elkaar geslagen door bende jongeren: "Hij probeerde jongen te redden"

Aalst - In de nacht van vrijdag op zaterdag is Mario Diaz Martinez (42) in Aalst slachtoffer geworden van zware fysieke agressie. "Hij is tussengekomen wanneer hij zag dat een jongen ineen werd geslagen, en werd toen zelf doelwit", zegt zijn vader.

Het gebeurde rond 3 uur ter hoogte van Café Oxygène aan het Priester Daensplein. Mario, die met zijn vriendin, broer en een vriend in de stad was, ging naar buiten om een sigaret te roken. "Hij zag dat een groep mannen van Afrikaanse origine een tiener in elkaar aan het slagen was", zegt zijn vader, Antonio Diaz Martinez. "Mario probeerde hem er vantussen te halen, maar deelde vervolgens zelf in de klappen. Eén van die mannen had een boksijzer bij zich waarmee hij fel tekeer ging. Mijn zoon ligt in het ziekenhuis met een gebroken kaakbeen, een gebroken neus, en zijn wenkbrauw is aan flarden vaneen." Volgende week moet hij verschillende keren onder het mes.

Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) zegt dat er een onderzoek loopt naar de zware vechtpartij op het Priester Daensplein vannacht. "Er is deze nacht een melding binnengelopen over een vechtpartij aan Café Oxygène", aldus D'Haese. "Op het ogenblik dat de agenten ter plaatse kwamen, is het gevecht beëindigd. Het slachtoffer kon op dat ogenblik onmogelijk verhoord worden. Ik heb de opdracht gegeven aan de politie om de zaak ambtshalve te onderzoeken. Er zijn getuigen en de puzzelstukken worden volop gelegd, het onderzoek naar de daders loopt. De verdachten zijn geen onbekenden."

"Politie deed niets"

Vader Antonio Diaz Martinez haalt uit naar de politie, die volgens hem "niets deed" toen het gebeurde. "Mario's vriendin duidde de daders aan, maar hun antwoord luidde dat hij morgen klacht kon komen indienen. Ze hebben ze gewoon laten gaan. Ik hoop dat de camera's in de Kerkstraat de bewijzen alsnog kunnen leveren."

"Het klopt niet dat de politie niet durfde tussenkomen", reageert D'Haese daarop. "Dinsdag hebben we nog dertien amokmakers opgepakt aan het station. We kiezen wel degelijk voor een kordate aanpak en nultolerantie, maar een nulstatistiek in criminaliteit bestaat niet." De burgemeester roept tot slot op om het respectvol te houden op sociale media.