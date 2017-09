Te weinig opkomst voor volksraadpleging in Zingem

Zingem - De volksraadpleging in Zingem over de beoogde fusie met Kruishoutem bracht te weinig volk op de been. Waar 1.510 inwoners hun stem moesten uitbrengen, bleef de telling steken op 1.247 stemmen. Daardoor zal er ook geen uitslag opgemaakt worden.

De 6.092 stemgerechtigde Zingemnaren konden hun stem uitbrengen in zes verschillende stembureaus in deelgemeenten Zingem, Ouwegem en Huise. Tot 13u kon er gestemd worden, nadien werden de aantallen geteld. Verder dan dat kwamen de tellers niet, want er kwamen onvoldoende stemmers af op de volksraadpleging. 1.247 mensen (16,53 % van de bevolking, red.) brachten hun stem uit, terwijl de limiet op 1.510 (20% van de bevolking, red.) lag.

Door de niet-stemming komt ook een wrang einde aan de inspanningen van oppositiepartij Open Vld, die de voorbije maanden enkele keren herhaaldelijk de baan op moest om handtekeningen te verzamelen om deze volksraadpleging af te dwingen.

"Burgemeester Hutsebaut (CD&V) beschouwt de lage opkomst als een duidelijk signaal dat er mag verder gegaan worden met de huidige fusieplannen", reageert de gemeente Zingem in een korte persmededeling.

Open Vld-voorzitter Geoffrey Verleyen reageert ontgoocheld. "Ik had gehoopt op meer. We gaan hiermee als partij aan de slag. Het echte referendum zal voor volgend jaar zijn", doelt hij op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018.