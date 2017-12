Raam nog niet hersteld of opnieuw rijdt auto woonkamer van Erwin en Mia binnen

Maarkedal - Voor de tweede keer in amper twee maanden tijd is gisteravond een auto binnengereden in de woning van Erwin en Mia Braet-Vanderkimpen in het Oost-Vlaamse Maarkedal. De gevel was nog niet hersteld van de vorige wagen die op 27 oktober de woning ramde. “En toch laten we ons niet doen”, klinkt het. “We vieren gewoon oudjaar.”

Straks vieren we feest, met de overgang van oud naar nieuw. Erwin en Mia Braet-Vanderkimpen uit de Ronsestraat in het Oost-Vlaamse Maarkedal hebben hun kinderen uitgenodigd om samen het nieuwe jaar in te zetten. Al zal dat nu dan wel in een beschadigd huis moeten gebeuren.

Raam nog niet hersteld

Twee maanden geleden was er al eens een auto in hun living gereden. Toen ging het om een voertuig dat gezocht werd in het kader van zedenfeiten die de nacht daarvoor werden gepleegd in Gent. De inzittenden vluchtten weg. En gisteren was het alweer prijs. Een Volkswagen Polo paste netjes in hetzelfde gat in de gevel. Het metselwerk was nog niet droog, het bestelde raam nog niet geplaatst.

(lees verder onder de foto)

Foto:pma

“We hebben opnieuw veel geluk gehad”, zegt het koppel. “Onze zoon Frank en zijn vrouw Svenja waren gaan wandelen met de hond. Onze hond zijn mand staat altijd op de plek waar die auto door de gevel knalde. De salontafel werd tegen de kleindochter geslingerd die in de zetel zat. Ze ligt boven te bekomen. Het gat van de vorige keer was dicht gemetst, maar het raam nog niet geplaatst.”

“Gelukkig is het een stevig huis, er is een dragende betonvloer boven, het is voor de stabiliteit niet zo erg dat er een stuk ontbreekt. De vorige keer lagen we drie uur na het ongeval in ons bed, de brandweer heeft toen enorm goed gewerkt. Weet je, de hond herkent sommigen van hen nu al. Het zijn voor een deel dezelfde brandweermannen. Geef ze maar een dikke pluim in de krant.”

Grote klap

Frank en Svenja hoorden het ongeval gebeuren. “We waren op wandel met de hond, toch wel een paar honderd meter verderop. We hoorden de auto rijden, dan een klap tegen de kasseimuur in de bocht, gevolgd door een nog grotere klap. We wisten onmiddellijk hoe laat het was. Gelukkig is niemand erg gewond geraakt.”

(lees verder onder de foto)

Foto: pma

Vanavond worden twaalf mensen verwacht om het nieuwe jaar in te zetten. “Een planke dertegen en we goan fieste", zegt Mia, die van Gentse komaf is. “We laten ons niet doen”, klinkt het.

In de gecrashte wagen zaten twee mannen van 25 en 28 jaar oud uit Avelgem en Anzegem. Een van hen werd onmiddellijk afgevoerd naar het ziekenhuis, de andere persoon werd later overgebracht.