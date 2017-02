Bestuurder overleden na zware klap tegen oplegger

Brussel - Een automobilist heeft in de nacht van maandag op dinsdag het leven gelaten bij een ontzettend zwaar verkeersongeval. Hij kwam onder een oplegger terecht en maakte geen schijn van een kans.

Het ongeval deed zich voor op de Vilvoordselaan in Brussel. De bestuurder reed richting Vilvoorde, maar verloor omstreeks 1 uur de controle over het stuur. Hij reed de middenberm over en kwam in de tegenovergestelde richting tegen een geparkeerde oplegger terecht. De wagen werd tot schroot herleid.

Het duurde een uur vooraleer iemand de fatale crash opmerkte en de politie verwittigde. Toch maakte dat weinig uit want uit onderzoek blijkt dat de man vrijwel op slag dood was. Het Brusselse parket liet onder andere een wetsdokter afstappen. Het duurde tot de late voormiddag vooraleer het onderzoek afgerond was en het wrak getakeld werd. Over de identiteit van de man tast de politie voorlopig nog in het duister.