Veldslag tussen jongeren aan station van Leuven: één jongen neergestoken, dader opgepakt

Leuven - Een minderjarige is zondag omstreeks 16.30 uur gewond geraakt bij een vechtpartij aan het station van Leuven. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis nadat het messteken kreeg tijdens een vechtpartij. Ondertussen werd er ook een minderjarige dader zijn gearresteerd.

Aan het station van Leuven raakte een groep jongeren zondag in de late namiddag slaags. Bij die schermutselingen raakte een minderjarige gewond door een messteek. De politie en de hulpdiensten snelden ter plaatse en het slachtoffer werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis in Leuven. Hij verkeert niet in levensgevaar.

Ondertussen werd ook bevestigd dat er minstens een persoon werd opgepakt. Het gaat om een minderjarige dader die de messteken heeft toegebracht. De zaak wordt ondertussen onderzocht door de politie van Leuven en het parket. "Omdat het gaat om minderjarigen wordt er niet verder over de zaak gecommuniceerd", klonk het zondagavond bij het Leuvense parket.