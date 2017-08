Diestse politie moet bus met 50-tal amokmakers begeleiden

Diest - Opnieuw hebben bezoekers van provinciedomein De Halve Maan in Diest voor problemen gezorgd. Een groep van een 50-tal jongeren maakte dinsdagavond amok op een bus van De Lijn. Ze waren opgestapt aan het domein. De politie moest met zes politiewagens ter plaatse komen omdat de buschauffeur zich bedreigd voelde.

Een aantal jongeren weigerden een ticket te kopen. De politie begeleidde de bus zonder tussenhaltes tot aan het station van Leuven. Daar namen de jongeren de trein naar Brussel. De voorbije jaren waren er ook nog heel wat incidenten in het station en op de route tussen het station en het domein, vooral Brusselse jongeren maakten het er bont. De politie hield eerder op de dag ook een 21-jarige bestuurder uit het Brusselse tegen in de Koning Astridlaan. De twintiger had een bezoekje aan De Halve Maan gebracht. De man was onder invloed van drugs en reed zonder rijbewijs. Zijn wagen werd getakeld in opdracht van het Leuvense parket. In De Halve maan werd er dinsdag een nieuw record gebroken met 5.600 bezoekers