Rijkevorsel - In het kantoor van politie Noorderkempen staat een eigenaardig kunstwerk. Het werd vorige week aangetroffen op een oprit in Rijkevorsel.

Waar het voorwerp voor dient of wat het moet uitbeelden, is niet helemaal duidelijk. De politie houdt er rekening mee dat het buit werd gemaakt bij een inbraak. De eigenaar heeft zich nog niet gemeld. De foto lokte al wel reacties uit op sociale media. Sommigen zien er met veel verbeelding Darth Vader in.