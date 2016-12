Man (36) wil cd's niet achterlaten in brandend huis

Gent - De politie heeft dinsdagavond een man uit een brandend huis moeten halen omdat hij eerst zijn collectie cd's wilde verzamelen. De man en zijn moeder (60) raakten niet gewond, maar het huis is onbewoonbaar verklaard.

De schouwbrand brak uit rond 20.30 uur en breidde zich uit naar de nok van het dak van de woning in de Katoenstraat. Een 60-jarige bewoonster repte zich naar buiten, maar haar zoon wilde eerst zijn cd-collectie inpakken. Omdat de man dreigde verbrand te raken, ging de politie het huis binnen en nam het slachtoffer mee naar buiten.



De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de bovenverdieping van de woning in de doodlopende straat is zwaar beschadigd en er is veel waterschade. De woning is dan ook onbewoonbaar verklaard. Moeder en zoon kunnen voorlopig terecht bij familie.