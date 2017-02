Man (74) vermist na zware brand in zijn woning

Brand in villa in Sint-Amandsberg Foto: SLN

Gent - De hulpdiensten zijn op zoek naar de 74-jarige bewoners van een villa in de Gustaaf Carelshof in Sint-Amandsberg. De woning brandde dinsdagochtend volledig uit en van de bejaarde man is voorlopig geen spoor.

De brand brak uit rond 4.30 uur dinsdagochtend. Nog geen tien minuten later zagen buurtbewoners de vlammen door het dak komen. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar door instortingsgevaar duurde het een tijd voor de spuitgasten naar binnen konden. De schade is enorm.

Van de 74-jarige bewoner, die naar verluidt geen vrouw en kinderen heeft, is voorlopig geen spoor. De kans is niet onbestaande dat hij bedolven raakte onder het puin, maar het parket sluit nog steeds niet uit dat de man ergens anders is. "Er wordt contact opgenomen met zijn verre familie", klinkt het.