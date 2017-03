Gent - Gent staat als één man achter de Buffalo's. Die spelen vanavond in de Ghelamco Arena de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League tegen Genk. KAA Gent wil absoluut winnen, maar dat wil niet zeggen dat de Genkenaren niet welkom zijn in postcode 9000. Dat bewijst dit filmpje. Let vooral op het taalgebruik, dan kan u volgende week tijdens de terugwedstrijd in Genk zonder problemen een pint bestellen.