Hoofdsteward KAA Gent zwaargewond na match tegen Zulte-Waregem

Gent - Ondanks de overwinning tegen Zulte Waregem heerst er vrijdag geen vrolijke sfeer bij KAA Gent. Hoofdsteward Rudy Van Heyste werd na de wedstrijd aan de Ghelamco Arena aangereden door een auto en raakte zwaargewond. Volgens de eerste berichten reed de chauffeur te snel en was hij onder invloed.

Het zware ongeval gebeurde net voor middernacht op de openbare weg aan de hoofdingang van de Ghelamco Arena, aan parking A. Rudy Van Heyste was na zijn dienst te voet op weg naar zijn wagen toen hij werd gegrepen door een personenwagen. De klap was enorm en de hoofdsteward raakte zwaargewond: een gebroken been, twee gebroken ribben en een ingedrukte borstkas. Hij werd nog dezelfde nacht geopereerd aan zijn voet en ondergaat naar verluidt vrijdag een tweede operatie.

Sven Degruytere van KAA Gent maakte het van dichtbij mee. "Ik ben tot drie uur bij hem in het ziekenhuis gebleven en heb zijn vrouw verwittigd en laten ophalen. De dokters zeiden me dat Rudy nog geluk heeft gehad dat hij in de modder belandde, een zachte ondergrond. Normaal stappen we altijd samen naar de wagens, maar gisteren was hij om een of andere reden wat achter. Er wacht hem een lange revalidatie, maar we blijven hem steunen."

De dader werd meteen nade feiten staande gehouden door de politie en meegenomen voor verhoor. De man zou te snel gereden hebben en zou onder invloed geweest zijn. Hij zou ook niet naar het voetbal zijn geweest. Verder onderzoek door de politie moet duidelijk maken wat de precieze omstandigheden van het ongeval zijn.